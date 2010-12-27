Заверстать макет из ПСД

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Завершен4 заявки194 просмотра

Добрый день!

Необходимо заверстать html по PSD-макету, верстка с подключением КСС, кросбраузерности и пр. стандартных процедур.

Оплата по факту полной сдачи работы.

НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ ДО 22:00 27.12.10 (СЕГОДНЯ)!!!

HTML
14 лет назад
alexanderpolack
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, все в соответстви с требованиями и поставленными сроками!
Сотрудничеством доволен. Жду новых заказов ;)

Заявки фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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