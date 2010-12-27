Необходимо сделать верстку на DIV одной страницы. Сайт http://picstwit.com Русская версия (http://picstwit.com/russian.html) - копия по сути, поэтому за нее бонусом 1$! Кроссбраузерно! Предлагайте адекватные цены! ...
Верстка дизайна под движок LS
Необходимо сверстать шаблон под движок livestreet.ru
Без js, просто обертка, меняться будет только контент, общее оформление будет для всех страниц одинаковым.
Пишите сроки и стоимость.
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