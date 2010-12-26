Корректировка проекта на js

В уже готовый проект требуется верстальщик, который сможет разобраться в уже существующем коде и внести свои коррективы. Основная работа: по-возможности оптимизация html кода, переработка некоторых существующих страниц и добавление новых.

Адрес сайта: htp://www.mirstavok.com (в частности работа будет в основном с http://client.mirstavok.com)

Требования:

- отличное знание html + javascript (jQuery, AJAX)

- умение работать с чужим кодом

- умение работы с системами контроля версий (SVN)

- базовое умение работы с PHP