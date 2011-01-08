Поправить верстку

Ситуация такая:

Есть готовый шаблон, ужасно сверстанный, используются и дивы, и таблицы, и еще много всякого.

Требуется переверстать его, подогнать под стандарты и сделать нормально отображаемым во всех современных браузерах.

Фактически придется заново переписывать код, сделать все на дивах.

Нужно будет переписать 1 страницу и стили.

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