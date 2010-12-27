Изменения шаблона (джумла)

Сайт готов на джумле, сделан из бесплатного шаблона для джумлы. Нужны некоторые изменения шаблона: справа колонку убрать, верхнее меню убрать, соатвив гориз-й сепаратор, внизу убрать многочисленные ненужные блоки инфы, в центре - сделать новости.

Вопрос: это сначала к верстальщику или сразу к программисту? спрашиваю, т.к. с джумлой никогда не сталкивался

предложения оставляйте тут, конечно, ориентировочные цены, пишите сразу: это за программинг или за верстку, спасибо заранее!

Оплата по факту.