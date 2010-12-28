Исправить баг отображения страницы (HTML+CSS)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки154 просмотра

Страница тут - http://stomatologist.com.ua/test/index.html

Некорректно отображается блок "Контакты", находящийся в левом блоке страницы, ниже меню услуг (см. на левый угол телефонного аппарата). Требуется сделать так, чтобы блок "Контакты" был "привязан" к нижней части страницы (не поднимался вверх, если текста много) и оставался там независимо от состава и объёма основного наполнения, а также независимо от состава и количества пунктов меню услуг слева.

CSSHTML
14 лет назад
_alexey_
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

AlexSytnik
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сотрудничеством доволен! ...А главное сроками выполнения: задача была выполнена ещё до того, как исполнитель был выбран. :-)
Рад, что начал работать в сервисе именно с Алексеем - очень положительное впечатление. Уверен, что если выполнять свои обязательства, как исполнителя, то Алексей обязательно выполнит все обязательства заказчика. Надеюсь на будущее сотрудничество с Алексеем.

Заявки фрилансеров

AlexSytnik
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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