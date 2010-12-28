Нужна кроссбраузерная верстка макета под CMS Drupal Макеты вышлю на почту
Исправить баг отображения страницы (HTML+CSS)
Страница тут - http://stomatologist.com.ua/test/index.html
Некорректно отображается блок "Контакты", находящийся в левом блоке страницы, ниже меню услуг (см. на левый угол телефонного аппарата). Требуется сделать так, чтобы блок "Контакты" был "привязан" к нижней части страницы (не поднимался вверх, если текста много) и оставался там независимо от состава и объёма основного наполнения, а также независимо от состава и количества пунктов меню услуг слева.
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