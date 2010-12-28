Доброго времени суток Уважаемые верстальщики. Есть сайт на DLE 9.0. www.zzk.kz Шефу понравился шаблон именно этот. А он только на его буке нормально отображается, потому что там разрешение высокое. Нужно что ...
Крепление скриптов к шаблону (jQuery, Ajax)
Нужен исполнитель разбирающийся в скриптах jQuery, Ajax .
Задача:
есть шаблон DLE в него нужно интегрировать скрипты.
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