Баги верстки с масштабированием

Здравствуйте,вот сайт www.cms7.prgmm.ru. (заходите на вснутренние страницы сухие смеси и т.д., на главной все ок)

При Масштабировании (ctrl + скролл мыши вверх или вниз),некоторые элементы смещаются, но не должны !

В приложении принт скрины !

Вот равняйтесь вот на этот сайт там при масшабировании ничего друг на друга не налазеет, нужно сделать что бы и у нас так было: http://www.shopvira.ru/

Жду Ваших предложений !