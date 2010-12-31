Баги верстки с масштабированием

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Завершен1 заявка152 просмотра

Здравствуйте,вот сайт www.cms7.prgmm.ru. (заходите на вснутренние страницы сухие смеси и т.д., на главной все ок)

При Масштабировании (ctrl + скролл мыши вверх или вниз),некоторые элементы смещаются, но не должны !

В приложении принт скрины !

Вот равняйтесь вот на этот сайт там при масшабировании ничего друг на друга не налазеет, нужно сделать что бы и у нас так было: http://www.shopvira.ru/

Жду Ваших предложений !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
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Выбранный исполнитель

kardanas
Аслан 
36 лет
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14 лет назад
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14 лет назад
$10
1 день
Оперативно и качественно ! Спасибо !

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kardanas
Аслан 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад