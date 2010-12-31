Нужен исполнитель разбирающийся в скриптах jQuery, Ajax . Задача: есть шаблон DLE в него нужно интегрировать скрипты.
Баги верстки с масштабированием
Здравствуйте,вот сайт www.cms7.prgmm.ru. (заходите на вснутренние страницы сухие смеси и т.д., на главной все ок)
При Масштабировании (ctrl + скролл мыши вверх или вниз),некоторые элементы смещаются, но не должны !
В приложении принт скрины !
Вот равняйтесь вот на этот сайт там при масшабировании ничего друг на друга не налазеет, нужно сделать что бы и у нас так было: http://www.shopvira.ru/
Жду Ваших предложений !
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