Срезать Png + прозрачность

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Завершен4 заявки149 просмотров

Вот сайт: www.cms4.prgmm.ru

Flash иконка портфеля "партнеры" чуть скошена когда наводишь мышкой на нее !

дело не в иконке - а в наложении джава анимации поверх иконки !

там кусок пола картинка - поверх иконки ! Вот как смотриться иконка отдельно : http://cms4.prgmm.ru/swf/5.swf

надо просто картинку - кусок пола - срезать (в png сделать с прозрачностью) на искосок - тогда код - менять не придёться ! Ну или если проще код поменять то пожалуйста !

Жду Ваших предложений !

Java
14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

osom
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Оперативно Решил проблему !!! Спасибо !

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osom
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад