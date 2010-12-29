Срезать Png + прозрачность

Вот сайт: www.cms4.prgmm.ru

Flash иконка портфеля "партнеры" чуть скошена когда наводишь мышкой на нее !

дело не в иконке - а в наложении джава анимации поверх иконки !

там кусок пола картинка - поверх иконки ! Вот как смотриться иконка отдельно : http://cms4.prgmm.ru/swf/5.swf

надо просто картинку - кусок пола - срезать (в png сделать с прозрачностью) на искосок - тогда код - менять не придёться ! Ну или если проще код поменять то пожалуйста !

Жду Ваших предложений !