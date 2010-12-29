Сверстать простенький макет

Здравствуйте,вот сайт www.cms7.prgmm.ru. (заходите на вснутренние страницы сухие смеси и т.д., на главной все ок) При Масштабировании (ctrl + скролл мыши вверх или вниз),некоторые элементы смещаются, но не должны ! В приложении ...