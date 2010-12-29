Сверстать простенький макет

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок167 просмотров

Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры.

Необходимо сверстать простенькую страницу.

Работы для профессионала на 30-40 минут.

В лс не писать, сам выберу кого нужно.

Оплата 20$

Всех с наступающим :)

14 лет назад
krasnonos
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vladislav_roy
Владислав 
32 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Все сделал быстро, правильно, в общем так, как нужно было. Молодец, рекомендую как ответственного исполнителя!
Простенький заказ, хорошая и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vladislav_roy
Владислав 
32 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад