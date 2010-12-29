Интеграция шаблона в ShopCMS

$140
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок114 просмотров

Нужна верстка из PSD и последующая интеграция шаблона в ShopCMS (3 страницы: главная, каталог, товар).

14 лет назад
SlonNRG
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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