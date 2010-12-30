Верстка скина для форума IPB 2.3.4 из макета

$160
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки149 просмотров

Необходимо качественно сверстать кроссбраузерный скин на основе PSD макета-исходника.

В шаблоне должны быть учтены все установленные модификации, которые стоят на форуме. исходники модов предоставляются.

От вас - опыт верстки скинов для IPB 2.3, примеры готовых работ.

исходники такого типа -

http://s46.radikal.ru/i111/1005/95/cd2fdabd0260.jpg

http://i047.radikal.ru/1005/a7/f5de969aa93e.jpg

http://i011.radikal.ru/1005/4b/47e205f2cf4b.jpg

стоят такие моды которые влияют на скин

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Работа должна быть качественная, прошу обращаться специалистов.

14 лет назад
imedia-kiev
Виктор 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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