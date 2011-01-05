Приватно для Колмыченко Ден (maverick_den)

$132
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка162 просмотра

Сверстать и натянуть на джумлу.

Joomla
14 лет назад
showbizstudio
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад
$130
4 дня
Всё ок. Сотрудничеством доволен
Снова доволен сотрудничеством, несмотря на сорванный по мое вине проект, человек пошел навстречу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5

    $50

    Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5: в наличии psd макет. Два меню: верхнее и боковое, оба должны иметь возможность изменения\добавления. Фотогалерея, форма обратной связи. Наполнить контентом и фотками чтобы видно ...

    Joomla
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать сайт

    $100

    Есть Psd файл надо сделать верстку, всего 6 страниц. макет http://file.qip.ru/file/MMbt69tC/tuzemka.html

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать простейший сайт в html

    $25

    Нужно сверстать простейший сайт в хтмл, шапка, 6 пунктов меню, текст в контенте и простая форма отправки сообщения с сайта. Если сработаемся, надеюсь на дальнейшее сотрудничество (впереди три крупных проекта, на которые требуется толковый ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать верстку и настроить CMS

    $50

    Нужно сделать верстку простого сайта вот такого дизайна (в приложении) кроссбраузерно и валидно. + настроить CMS чтобы клиент сам мог заливать и добавлять материалы. Выбор движка за вами - может быть как вордпресс так ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Цветы мира

    $50

    Доброго времени суток. Необходимо сверстать простенький шаблон для joomla Версия 1.5.20 Дизайн полностью готов, необходимо сделать и установить шаблон. Шаблон нарисован в PSD и соответственно разбит по слоям. Готов предложить 1500 руб. ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • HTML - шаблон джумла

    Нужно срочно сделать шаблон для джомлы. Шаблон простой. Подробности выбраному кандидату. Работы примерно на час.

    HTMLJoomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать несколько страниц

    Прошлый проект не состоялся. Повторно размещаю здесь с изменениями: Есть сайт http://econice.ru - вот нужна "продающая" верстка текстового содержания, чтобы читать было удобно, чтобы заострялось внимание где надо (вот пример где нормально ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад