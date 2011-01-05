Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5: в наличии psd макет. Два меню: верхнее и боковое, оба должны иметь возможность изменения\добавления. Фотогалерея, форма обратной связи. Наполнить контентом и фотками чтобы видно ...
Приватно для Колмыченко Ден (maverick_den)
Сверстать и натянуть на джумлу.
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