Поправить шаблон Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок201 просмотр

Нужно немного расширить блок меню, чтобы находящиеся в нем элементы помещались в одну строку.

Для тех кто разбирается в CSS и HTML работа на 10 минут. Самому разбираться нет времени и желания.

Пишите вашу цену и аську.

CSSHTMLJoomla
14 лет назад
max-n73
Максим 
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

web-lV
Вадим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Все сделал, все замечания исправил - я очень доволен !!!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

web-lV
Вадим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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