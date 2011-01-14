Требуется доработать верстку проекта autoshield.ua возможно участие в расширении функционала
Валидная кроссбраузерная верстка
Здравствуйте,необходимо сверстать макет для Joomla 1.5/
По всем стандартам:
Обязательные требования:
1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.
2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше).
3.Валидная и сео оптимизированная верстка.
4.Совпадение с макетами должно быть 100 %
5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов).
Нужно верстать дивами!
Меню лучше делать на чистом ксс !
Срок: до завтрашнего утра 8 00 по мск !
Жду Ваших предложений.
Джипег в приложении.
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