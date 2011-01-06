Требуется профессиональная верстка

Требования:

JavaScript

HTML

Кроссбраузерность (IE 6 7 8, ff, Opera, Safari, Chrome)

- Валидность

- SEO-friendly

- чистота и аккуратность

Проект большой (он-лайн страхование или магазин страховых продуктов), на данный момент реализована только часть проекта в дизайне (код написан). Требуется готовый дизайн сверстать.

материалы по готовому дизайну на данный момент: (представлю по требованию)

1. первая страница – сверстана (креплю для чтобы понятно было логику)

2. вторая страница при выборе продукта КАСКО (внесение первичных параметров по автомобилю, водителям и т.д.), прикрепляю сам дизайн и тз к нему – как должна работать верстка

3. третья страница по КАСКО – страница итогов расчета (в дизайне этой страницы – будут небольшие доработки , совершенно не существенные, в идеале – в таблице страховых компаний еще будут открываться дополнительные окна, таблица будет выглядеть так, как в презентации файл «итоги расчета для агента», там в каждом слайде написано что и как должно открываться, какие окна, какие ссылки и т.д.).

вообще вторая и третья страницы – самые важные по каско!

4. страница расчета осаго – основной дизайн готов – сейчас идут мелкий правки, не существенные!

Интересуют сроки реализации и цена за этот блок работы, с учетом окон, которые в слайдах презентации!

Проект очень большой, дальше много страниц и всякого функционала, по нему написан код и сделан технический дизайн, ждем основного дизайна. Поэтому будем рады сотрудничеству на долгосрочной основе!