Требуется опытный верстальщик обладающий знаниями java/javascript(знание ajax технологии обезательно) на должном уровне, с меня тех задание + эскиз , с вас отлаженая рабочая страница с обкаткой во всех известных браузеров.
Требуется профессиональная верстка
Требования:
JavaScript
HTML
Кроссбраузерность (IE 6 7 8, ff, Opera, Safari, Chrome)
- Валидность
- SEO-friendly
- чистота и аккуратность
Проект большой (он-лайн страхование или магазин страховых продуктов), на данный момент реализована только часть проекта в дизайне (код написан). Требуется готовый дизайн сверстать.
материалы по готовому дизайну на данный момент: (представлю по требованию)
1. первая страница – сверстана (креплю для чтобы понятно было логику)
2. вторая страница при выборе продукта КАСКО (внесение первичных параметров по автомобилю, водителям и т.д.), прикрепляю сам дизайн и тз к нему – как должна работать верстка
3. третья страница по КАСКО – страница итогов расчета (в дизайне этой страницы – будут небольшие доработки , совершенно не существенные, в идеале – в таблице страховых компаний еще будут открываться дополнительные окна, таблица будет выглядеть так, как в презентации файл «итоги расчета для агента», там в каждом слайде написано что и как должно открываться, какие окна, какие ссылки и т.д.).
вообще вторая и третья страницы – самые важные по каско!
4. страница расчета осаго – основной дизайн готов – сейчас идут мелкий правки, не существенные!
Интересуют сроки реализации и цена за этот блок работы, с учетом окон, которые в слайдах презентации!
Проект очень большой, дальше много страниц и всякого функционала, по нему написан код и сделан технический дизайн, ждем основного дизайна. Поэтому будем рады сотрудничеству на долгосрочной основе!
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