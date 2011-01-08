Нужно сверстать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок190 просмотров

Нужно сверстать сайт, не большой 10 - 15 страниц!

Дизайн есть в psd, но возможно его следует доработать!!

14 лет назад
UraX
Юрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

MaximusPog
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Честный, ответственный и опытный фрилансер. Работа выполнена качественно и в два раза быстрее назначенных сроков. Все возникшие в процессе пожелания были учтены и реализовал без проблем. Лучшие рекомендации. Обращаюсь уже не первый раз и всем советую!!!

Заявки фрилансеров

MaximusPog
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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