Нужно что бы сайт отображался в IE7 так же как и в Chrome http://maksim.bazasdam.ru/ Если будут хорошие предложения по дизайну поиска, то эта работа тоже будет оплачена. В приложении: на гланой забыли добавить ...
Нужно сверстать сайт
Нужно сверстать сайт, не большой 10 - 15 страниц!
Дизайн есть в psd, но возможно его следует доработать!!
Выбранный исполнитель
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