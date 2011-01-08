Создание сайтов интернет магазинов качественно и быстро!!!!
Если вы не знаете что вам нужно, подумайте, а нужно ли это вообще.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Честный, ответственный и опытный фрилансер. Работа выполнена качественно и в два раза быстрее назначенных сроков. Все возникшие в процессе пожелания были учтены и реализовал без проблем. Лучшие рекомендации. Обращаюсь уже не первый раз и всем советую!!!
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1 отзыв
от $50
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от $50
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