Сверстать простой сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт41 заявка440 просмотров

Сайт из 7 страниц. Все страницы одинаковые, только меняется текст и заголовки. Тоеть реально верстается только одна страница. На странице: заголовок, логотип, текст, ссылки и блоки гугл адсенс. Оплата по факту. Ваша стоимость.

14 лет назад
nissajem
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров