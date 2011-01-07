"Допилить" сайт на джумле

Что могу сказать. Во-первых некомпетентный - простейшую работу не смог выполнить, чем сорвал заказ и я потерял клиента. Во-вторых - очень наглый - за невыполненную работу начал вымогать деньги. Я за сорванный проект отзыв ставить не стал - он поставил. Я в таком случае молчать тоже не буду. и насчёт перекупщика - я сам прекрасно делаю работу, кто не разбирается в джумле - так это сам Вадим. А если некоторые проекты я передаю - т.к. не успеваю - так его это не касается - надо делать работу, если взял. Очень жалею, что связался с этим криворуким товарищем. Что могу сказать - уважаемые заказчики - не сотрудничайте с этим человеком - умений - АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ а гонора и наглости - на 20 человек хватит. Приватно Вадиму - если хочешь работать на фрилансе - научись специальности, по которой работаешь. И гонора поубавь.