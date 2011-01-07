"Допилить" сайт на джумле

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки234 просмотра

Здравствуйте, коллеги.

Есть срочнейшая работа - надо сегодня-завтра допилить сайт на джумле.

Поправить вёрстку и сделать как на образце.

Кто желает поработать - оставляйте скайпы - я свяжусь с Вами.

Оплата WMR

Joomla
14 лет назад
showbizstudio
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Sablezub
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
2 дня
Что могу сказать. Во-первых некомпетентный - простейшую работу не смог выполнить, чем сорвал заказ и я потерял клиента. Во-вторых - очень наглый - за невыполненную работу начал вымогать деньги. Я за сорванный проект отзыв ставить не стал - он поставил. Я в таком случае молчать тоже не буду. и насчёт перекупщика - я сам прекрасно делаю работу, кто не разбирается в джумле - так это сам Вадим. А если некоторые проекты я передаю - т.к. не успеваю - так его это не касается - надо делать работу, если взял. Очень жалею, что связался с этим криворуким товарищем. Что могу сказать - уважаемые заказчики - не сотрудничайте с этим человеком - умений - АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ а гонора и наглости - на 20 человек хватит. Приватно Вадиму - если хочешь работать на фрилансе - научись специальности, по которой работаешь. И гонора поубавь.
Я сверстал в соответствии с ТЗ, но Сергей отказался платить. Сергей простой перекупщик, который при этом НЕ разбирается в Джумле. поэтому сам Сергей не смог довести проект до ума и ему не заплатил заказчик у которого он получил заказ. Я свою часть работы выполнил. И то, что Сергей не получил оплату не моя вина, а его, поэтому он обязан был мне заплатить. В случае оплаты, я отзыв изменю. Не советую с ним связываться ни как с работодателем, ни как с фрилансером. P.S. Кстати я не первый кого Сергей кидал с деньгами, и тому есть доказательства. Прежде чем связываться с Сергеем трижды подумайте.

Заявки фрилансеров

Sablezub
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
14 лет назад

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