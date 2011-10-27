Флеш шапка

Очень рад, что работу делал именно Ходорев Артемий, исполнено со вкусом и качественно. Глядя на шапку видно, что вложена душа, что во время работы деньги были далеко не на первом месте и хотя мне сложно было обьснить какую именно шапку хочу, для примера показал всего несколько сайтов в желаемом стиле, Артемий понял необьяснимое. Приятно было иметь дело, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.