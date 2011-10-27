Флеш шапка

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок196 просмотров

Всем привет!! Есть сайт http://israelrest.com/ тематика сайта туризм, хотелось бы внести некоторые изменения а именно начать с шапки сайта. Проблема в том шапка которая сейчас на сайте не гармонично сливается с дизайном сайта и это портит всю картину. Буду рад выслушать ваши предложения и цены.

Всем спасибо.

14 лет назад
shurik79
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Tensai
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$33
1 день
Очень рад, что работу делал именно Ходорев Артемий, исполнено со вкусом и качественно. Глядя на шапку видно, что вложена душа, что во время работы деньги были далеко не на первом месте и хотя мне сложно было обьснить какую именно шапку хочу, для примера показал всего несколько сайтов в желаемом стиле, Артемий понял необьяснимое. Приятно было иметь дело, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Крайне положительный заказчик. Сочетание вежливости, расположения и конструктивности в диалоге. Четко представляет, чего хочет и спобоен максимально доступно донести свою мысль. Никаких задержек с оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tensai
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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