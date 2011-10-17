Главная страница сайта дизайнерских услуг

Второй раз работаю с Юрием и все просто супер. Человек отличный: хорошое приятное общения, четкоя постановка задачи, моментальная оплата. Все как то без напряга, что очень важно в работе дизайнера. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Мои наилучшие рекомендации!