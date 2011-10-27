Шапка для сайта. Приватно для Дунаковского Михаила

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка165 просмотров

Шапка и футер для сайта

http://radio-mart.ru/

Основные пожелания по шапке сайта и футеру:

Основная тема оформления как я думаю это;

1.Радиодетали

2.Доставка Радиодеталей из Гонконга и Китая

3.Название сайта (RADIO-MART.RU)

По возможности сделать так чтобы оформление не было слишком тяжелым для быстрой загрузки сайта

Возможно оставить текущие расположение элементов в шапке сайта (не критично) .

Приватно для Дунаковского Михаила (jostik)

Отображение шапки сайта на 100% монитора.

14 лет назад
Kirill555
Левашов 
44 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
4 дня
Всё выполнено на самом высоком уровне, все было сделано в срок , буду и в будующем работать с Михаилом. Спасибо!
Результат сотрудничества - отличный! оплата своевременная, доработки по существу (незначительные). надеюсь на дальнейшее сотрудничество

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jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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