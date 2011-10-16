Нужен интересный и красивый дизайн для сайта http://sitereplica.com/ Есть почти готовый дизайн в psd + flash Выглядит он так http://watch-time.ru/1.jpg Работающий сайт с этим дизайном http://watch-time.ru/ Задачи: 1. подкорректировать дизайн ...
Дизайн сайта гостиницы и верстка для Joomla
Есть сайт отеля Одиссей - http://odissey.net.ua. Запланировано обновление и концептуально-радикальное изменение дизайна сайта.
Требования и пожелания:
Отель выполнен в греческом стиле и этот стиль должен передаваться на сайте. Два разных макета - один для главной страницы, второй для внутренней.
В дизайне должны быть использованы цвета - охра (заказчик ее видит в том цвете который сейчас на заднем фоне существующего сайта) и его оттенки, еще коричневый, кофейный, молочно-кофейный (фантазия приветствуется) и то что с этим будет сочетаться. В Дизайне должны использоваться элементы графики греческого и древнегреческого стилей.
Гостиница расположена в Судаке (Крым) поэтому возможно использование какого-либо намека в дизайне.
Требования к компоновке макета:
Главная страница:
1. Основное вертикальное меню в левом блоке. Меню должно быть легко различимо и быть под рукой посетителя в дизайне. Пункты меню, их количество и текст могут и будут меняться. На данный момент это:
-Отдых в Судаке (главная)
-2х местный номер стандарт
-2х местный номер улучшен.
-3х местный номер стандарт
-2х комнатный номер люкс
-Стоимость номеров
-Бронировать номер
2. Вспомогательное меню (может быть как горизонтальным так и вертикальным). Должно меньше привлекать внимание посетителя и быть по сути вспомогательно несущее информацию о том что еще может заинтересовать гостя отеля. На данный момент это пункты:
-Город курорт Судак
-Кафе отеля
-Услуги гостиницы
-Сауна отеля
3. Служебное меню (внизу или вверху сайта). Горизонтальное мало привлекающее внимание меню с пунктами: "Гостям","Агентствам","Блог","Карта сайта"
4. Обязательный блок "контакты" где представлено 3 телефона, электронная почта и адресные данные гостиницы. Эти три группы информации в блоке должны быть сгруппированы отдельно (сейчас они сделаны отдельно в рамках одного блока в текущем дизайне). Желательно чтобы этот блок в дизайне был сквозным и на главной и на внутренних в одном и том же месте справа ближе к верхней части.
5. Блок "поделиться" от Яндекса именно в том виде как он сейчас представлен на сайте
6. Небольшой блок "Поиск" (Поиск от Яндекса) как он примерно сделан сейчас в левой колонке - желтое поле ввода фразы для поиска с лупой
6. Счетчик LiveInternet
7. Панель переключения 3 языков (русский, украинский, английский) - должна присутствовать где то не привлекая особого внимания (возможно правый верхний угол)
8. Слайдер для группы изображений гостиницы, номеров, Судака и т.п. - только для главной
9. Хотелось бы обыграть в дизайне главной страницы - Группа из 3-4 окошек в ряд где представлены 3-4 основных типа номеров отеля.
Внутренняя страница - все те же блоки за исключением 8 и 9
В макете должны быть предусмотрены части - футер для копирайта и/или нижнего меню. Топ блок для меню или языков. Левая колонка. Правая не обязательно. Основной блок для главного содержимого. Предусмотрены два-три блока внизу перед футером как сейчас.
Хотелось бы увидеть концептуальное видение макета дизайнером для окончательного выбора исполнителя. Желательно чтобы он же мог сверстать под Joomla 1.5
Выбранный исполнитель
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