Приветствую, уважаемые дизайнеры. В данный момент я разрабатываю сайт и мне нужен человек, который нарисует фоновый рисунок по примеру. Пример: http://www.bc-spartak.ru/ Нужно сделать тоже самое, но с ...
Программирование сайта в ФТП
Дизайн сайта написан на PHP с помощью фтп. Есть новый дизайн сайта. Необходимо переписать его с помощью ФТП-программирования.
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