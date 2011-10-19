Программирование сайта в ФТП

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок202 просмотра

Дизайн сайта написан на PHP с помощью фтп. Есть новый дизайн сайта. Необходимо переписать его с помощью ФТП-программирования.

PHP
14 лет назад
b_i_r_d
Мария 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад
$50
2 дня
+ отдельное спасибо за ФТП-верстку
Спасибо за проект!Все отлично.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад

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