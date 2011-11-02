Необходимо обновить дизайн сайта variant-factory.eu. Вся дополнительная информация непосредственно в личку.
Изменение шапки + элементов ювелирного сайта
Требуется подготовить шапку и элементы дизайна для сайта ювелирной продукции. Оригинальный сайт доступен в интернет. Доступ к новому сайту закрыт.
Основная задача - сделать сайт "непохожим" на оригинал с сохранением вёрстки
Просьба указывать сроки/стоимость.. Если есть аналогичные работы (или работы, заслуживающие внимания) - оставляйте ссылки прямо в заявке, на страничке проекта.
Личные сообщения просьба не отправлять - они теряются..
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