Изменение шапки + элементов ювелирного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки159 просмотров

Требуется подготовить шапку и элементы дизайна для сайта ювелирной продукции. Оригинальный сайт доступен в интернет. Доступ к новому сайту закрыт.

Основная задача - сделать сайт "непохожим" на оригинал с сохранением вёрстки

Просьба указывать сроки/стоимость.. Если есть аналогичные работы (или работы, заслуживающие внимания) - оставляйте ссылки прямо в заявке, на страничке проекта.

Личные сообщения просьба не отправлять - они теряются..

14 лет назад
ivan-lev
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

HelenaTasty
Елена 
56 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$50
4 дня
Елена ответственно подошла к проекту. На каждом этапе работ у неё получалось сделать чуть больше, чем я ожидал. Все пожелания были учтены более чем полностью. Благодарю за плодотворное сотрудничество.
Хороший заказчик. Умный, порядочный, воспитанный человек – приятно работать. Объективно требовательный. Для меня общение с Иваном – ценный опыт. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

HelenaTasty
Елена 
56 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
11 отзывов
14 лет назад