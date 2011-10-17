Разработать неплохой дизайн для автосервиса. Адрес сайта www.auto-varshavka.ru. Сайт сделан на CMS Joomla 1.5! Нужно будет потом этот дизайн сверстать под шаблон Joomla.
Нужно создать шаблон на wordpress
Нужно создать шаблон на Wordpress что бы выглядел как этот сайт http://www.azamatushanov.com
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