Нужна отрисовка по макету (только графика)

Итак, решил поменять дизайн сайта, нарисовал макет. Его нужно немного доработать. (сделать фон, орнамент размножить pattern) и сделать пару вариантов внутренних страниц сайта.

Макет в прикреплении. Нынешний дизайн сайта можно посмотреть по адресу кальян-в-дом.рф (От туда нужно брать информативную составляющую... то есть что должно быть на внутренних страницах)

Сроки 1-2 дня, не больше. Нужно всего 3 картинки, исходя из макета.

В итоге, задача.

1. Орисовать рамку в векторе.

2. Сделать фон с орнаментов (однотонный, вместо белого на макете)

3. Придумать пару вариантов внутренних страниц.