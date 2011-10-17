Нужна отрисовка по макету (только графика)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки185 просмотров

Итак, решил поменять дизайн сайта, нарисовал макет. Его нужно немного доработать. (сделать фон, орнамент размножить pattern) и сделать пару вариантов внутренних страниц сайта.

Макет в прикреплении. Нынешний дизайн сайта можно посмотреть по адресу кальян-в-дом.рф (От туда нужно брать информативную составляющую... то есть что должно быть на внутренних страницах)

Сроки 1-2 дня, не больше. Нужно всего 3 картинки, исходя из макета.

В итоге, задача.

1. Орисовать рамку в векторе.

2. Сделать фон с орнаментов (однотонный, вместо белого на макете)

3. Придумать пару вариантов внутренних страниц.

14 лет назад
krusty36
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад

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