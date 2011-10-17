Итак, решил поменять дизайн сайта, нарисовал макет. Его нужно немного доработать. (сделать фон, орнамент размножить pattern) и сделать пару вариантов внутренних страниц сайта. Макет в прикреплении. Нынешний дизайн сайта можно посмотреть ...
Дизайн модуля сайта
Необходимо сделать дизайн функционального блока сайта (6 страниц) в рамках уже существующего оформления. Можно использовать как существующие элементы (базовые стили и контролы), так и добавлять какие-то свои. Заявка только для фрилансеров с опытом и приличным портфолио. До конца недели. Исходники уже имеющихся страниц предоставим в psd.
Заявки фрилансеров
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