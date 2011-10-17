Дизайн модуля сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки117 просмотров

Необходимо сделать дизайн функционального блока сайта (6 страниц) в рамках уже существующего оформления. Можно использовать как существующие элементы (базовые стили и контролы), так и добавлять какие-то свои. Заявка только для фрилансеров с опытом и приличным портфолио. До конца недели. Исходники уже имеющихся страниц предоставим в psd.

14 лет назад
elena_shakhova
Елена 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров