Разработка дизайна сайта

Художник, дизайнер и просто хороший человек Юлечка смогла воплотить в реальность все мои пожелания. Я очень даже смутно представлял себе в начале нашего обсуждения , что собственно мне нужно, но...... после представления материала для ознакомления, мне даже стало немного стыдно что я сам до этого не додумался. Надеюсь, что не взирая на сложности работы с такими привередливыми Заказчиками Юлия найдёт в себе мужество не отказать мне и в следующий раз. Спасибо Юлия.