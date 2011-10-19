Сайт пивного магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки2044 просмотра
#1$50

Необходимо разработать дизайн сайта пивного интернет магазина "Пивная традиция". Структура сайта стандартная

1. Каталог товаров

2. Сопутствующие товары

3. Поиск товара

4. Контакты консультант

5 Моя корзина (должна отображаться на главной странице) с кнопкой оформить заказ.

6. Личный кабинет

7. Доставка

8. В нижней части страницы (реквизиты, адрес, контакты)

Готов принять к сведению креативные идеи и предложения, а также ответить на возникающие вопросы

С уважением,

Махиал

14 лет назад
fly18
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

marina__fly
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

marina__fly
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
#1

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