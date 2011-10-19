Сайт пивного магазина

# 1 — $ 50

Необходимо разработать дизайн сайта пивного интернет магазина "Пивная традиция". Структура сайта стандартная

1. Каталог товаров

2. Сопутствующие товары

3. Поиск товара

4. Контакты консультант

5 Моя корзина (должна отображаться на главной странице) с кнопкой оформить заказ.

6. Личный кабинет

7. Доставка

8. В нижней части страницы (реквизиты, адрес, контакты)

Готов принять к сведению креативные идеи и предложения, а также ответить на возникающие вопросы

С уважением,

Махиал