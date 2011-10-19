Необходимо сделать редизайн сайта _margunas . com . ua Цвета и логотип остается. Это должен быть сайт-каталог, без корзины. меню: Главная О Компании Продукция и услуги Оформление ...
Сайт пивного магазина
Необходимо разработать дизайн сайта пивного интернет магазина "Пивная традиция". Структура сайта стандартная
1. Каталог товаров
2. Сопутствующие товары
3. Поиск товара
4. Контакты консультант
5 Моя корзина (должна отображаться на главной странице) с кнопкой оформить заказ.
6. Личный кабинет
7. Доставка
8. В нижней части страницы (реквизиты, адрес, контакты)
Готов принять к сведению креативные идеи и предложения, а также ответить на возникающие вопросы
С уважением,
Махиал
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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