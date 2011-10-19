Требуется дизайн-макет интернет портала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок226 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно выполнить дизайн веб-сайта на основе модульной сетки, сайт портального типа, блоков немного. Логотип уже разработан. Схема элементов на странице уже есть(!) , нужно её правильно отрисовать.

В задании главная и 6 внутренних, но многие внутренние страницы типовые или "составные" из первых. Поэтому объем не такой большой, как может показаться. По сути там главная и пара внутренних.

Требование к исполнителю:

1. Внимательное отношение ко всем деталям ТЗ!

2. Хорошее портфолио (своё!), желательно сайты портального типа

3. Порядочность и выполнение сроков

Требования к работе:

1. Выполнить дизайн главной страницы, доработки по ней: максимум 3 дня

2. Затем дизайн внутренние страницы и доработки по ним: максимум 2 дня

3. Сроки: не больше 3-5 дней на всё.

4. на выходе PSD-файлы

5. Бюджет на всё – 8тыс руб

Способ оплаты: webmoney

Кидалам, людям с чужим портфолио, "школьникам", людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками "я до этого работал только по Яндекс.Деньгам" и т.п. – не беспокоить!

Ниже прикреплен архив с макетами и ТЗ на создание макета для сайта.

Для связи предпочтителен e-mail: [email protected] или skype: egorkorolchuk

14 лет назад
Ekorolchuk
Егор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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