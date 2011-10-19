Нарисовать шапку и подвал сайта.

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Задача:

шапка: Нарисовать может быть с элементами фото, шапку в античном стиле с облаками, ангелами, колоннами и проч., в ч.б. цвете, что обязательно должно быть, 1. девугка в сауне или в ванне с улыбкой 2. Дети купающиюся в бассейне с родителями. 3. Природа.

Подвал: продолжение смысла шапки.