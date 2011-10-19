Нарисовать шапку и подвал сайта.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок288 просмотров

Сайт all4bath.ru

Задача:

шапка: Нарисовать может быть с элементами фото, шапку в античном стиле с облаками, ангелами, колоннами и проч., в ч.б. цвете, что обязательно должно быть, 1. девугка в сауне или в ванне с улыбкой 2. Дети купающиюся в бассейне с родителями. 3. Природа.

Подвал: продолжение смысла шапки.

14 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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