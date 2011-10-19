Александр привет нужен креативный дизайн сайта Mini Cooper Club. Сделай на должном уровне пажалста. Требования довольно серьёзные, но мы уверены что ты справишься. Подробности /детали через Skype.
Редизайн: превратить блог в портал
Требуется сделать редизайн. Сейчас это блог со стандартным шаблоном. Нужен "резиновый портал" по развитию памяти, скорочтения, интеллекта. Учесть что портал также как и блог будет на Ворпрессе.
Примерное наполнение:
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1. Теория: статьи
2. Практика: упражнения
3. Новости
4. Рекомендованная литература
5. Рекомендованные программы
6. Тесты
7. Фотографии
8. Видео
9. События (семинары и тренинги)
10. Реклама гугл адвордс (баннер+текст)
Фукнционал:
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1. Любой добавляет статьи, упражнения, программы, новости, события
2. Тесты
3. Облака тегов
4. "Похожие материалы" под каждой статьей
5. Задать вопрос
6. Поиск
7. Рассылка+формы подписки Сабскрайба и Мейла
8. Кнопки по краям Избранное, оставить отзыв, добавить в закладки в соц сетях
9. Группы вконтакте и фесбук
10. Формы обсуждения на соц сетях
11. Комментарии
Пожалуйста, предлагайте цены и портфолио.
Все ссылки в личном.
Выбранный исполнитель
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