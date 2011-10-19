Редизайн: превратить блог в портал

Требуется сделать редизайн. Сейчас это блог со стандартным шаблоном. Нужен "резиновый портал" по развитию памяти, скорочтения, интеллекта. Учесть что портал также как и блог будет на Ворпрессе.

Примерное наполнение:

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1. Теория: статьи

2. Практика: упражнения

3. Новости

4. Рекомендованная литература

5. Рекомендованные программы

6. Тесты

7. Фотографии

8. Видео

9. События (семинары и тренинги)

10. Реклама гугл адвордс (баннер+текст)

Фукнционал:

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1. Любой добавляет статьи, упражнения, программы, новости, события

2. Тесты

3. Облака тегов

4. "Похожие материалы" под каждой статьей

5. Задать вопрос

6. Поиск

7. Рассылка+формы подписки Сабскрайба и Мейла

8. Кнопки по краям Избранное, оставить отзыв, добавить в закладки в соц сетях

9. Группы вконтакте и фесбук

10. Формы обсуждения на соц сетях

11. Комментарии

Пожалуйста, предлагайте цены и портфолио.

Все ссылки в личном.