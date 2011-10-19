Редизайн: превратить блог в портал

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок277 просмотров

Требуется сделать редизайн. Сейчас это блог со стандартным шаблоном. Нужен "резиновый портал" по развитию памяти, скорочтения, интеллекта. Учесть что портал также как и блог будет на Ворпрессе.

Примерное наполнение:

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1. Теория: статьи

2. Практика: упражнения

3. Новости

4. Рекомендованная литература

5. Рекомендованные программы

6. Тесты

7. Фотографии

8. Видео

9. События (семинары и тренинги)

10. Реклама гугл адвордс (баннер+текст)

Фукнционал:

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1. Любой добавляет статьи, упражнения, программы, новости, события

2. Тесты

3. Облака тегов

4. "Похожие материалы" под каждой статьей

5. Задать вопрос

6. Поиск

7. Рассылка+формы подписки Сабскрайба и Мейла

8. Кнопки по краям Избранное, оставить отзыв, добавить в закладки в соц сетях

9. Группы вконтакте и фесбук

10. Формы обсуждения на соц сетях

11. Комментарии

Пожалуйста, предлагайте цены и портфолио.

Все ссылки в личном.

14 лет назад
Highscreen
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$150
6 дней

Заявки фрилансеров

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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