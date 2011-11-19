Дизайн сайта. Персонально для AlexKantegro

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки177 просмотров

Александр привет нужен креативный дизайн сайта Mini Cooper Club. Сделай на должном уровне пажалста. Требования довольно серьёзные, но мы уверены что ты справишься. Подробности /детали через Skype.

14 лет назад
A77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$1000
3 дня
Выполнили профессионально, качественно и быстро. Работой остались довольны, обязательно обратимся еще раз! Спасибо Александр! P.S. Готовлю новые проекты для тебя :)
Алексей - один из лучших заказчиков. Рекомендую к сотрудничеству!

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AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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