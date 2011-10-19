Перенос контента

Необходимо нарисовать и сверстать дизайн сайта-визитки (натягивать на cms не нужно). Направление: гостиница. По возможности нужна валидная и кроссбраузерная верстка. Если возможны проблемы с валидацией верстки, то тоже рассмотрю данные предложения. Но просьба ...