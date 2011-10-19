Техническое задание на дизайн и верстку сайта

Необходим дизайн для сайта http://seo-google.pg-pd.ru/ Интересует что-то, что подходит под данную тематику. Примерно в тех красках что сейчас, что-то светло-серое. Интересует просто набор html страничек, никаких CMS не нужно. Интересует так-же чтоб ...