Техническое задание на дизайн и верстку сайта

$1150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок478 просмотров

Техническое задание на дизайн и верстку сайта. Подробнее во вложенном файле.

_______________________________________

Иванов Сергей

Телефон: 8 (916) 635-61-98

Skype: sergey_5079691

E-mail: [email protected]

13 лет назад
neftegazcompl
Сергей 
51 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$1150
45 дней

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн: превратить блог в портал

    Требуется сделать редизайн. Сейчас это блог со стандартным шаблоном. Нужен "резиновый портал" по развитию памяти, скорочтения, интеллекта. Учесть что портал также как и блог будет на Ворпрессе. Примерное наполнение: ==================== ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта в светло-сером фоне

    $100

    Необходим дизайн для сайта http://seo-google.pg-pd.ru/ Интересует что-то, что подходит под данную тематику. Примерно в тех красках что сейчас, что-то светло-серое. Интересует просто набор html страничек, никаких CMS не нужно. Интересует так-же чтоб ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшой объём работ для дизайнера

    Имеется дизайн, требуется его немного доработать - стильно отрисовать пару элементов так, чтобы они сочетались с общим дизайном. Отписывайтесь, интересные кандидаты получат личное сообщение с предложением поработать. При успешном финише будет предложено дальнейшее сотрудничество по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн шапки социальной сети

    $50

    Нужно нарисовать дизайн шапки социальной сети зубных техников и стоматологов. На данный момент идет редизайн сайта и разработка макета сайта под новый движок. Разработка макета осуществляется другим дизайнером. Сам макет (вернее рабочая его часть) прилагается. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта. Персонально для AlexKantegro

    $1000

    Александр привет нужен креативный дизайн сайта Mini Cooper Club. Сделай на должном уровне пажалста. Требования довольно серьёзные, но мы уверены что ты справишься. Подробности /детали через Skype.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта визитки

    $100

    Необходима разработка дизайна для сайта-визитки фермерского хозяйства. Сроки исполнения - 3 суток. Новички без портфолио не рассматриваются.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад