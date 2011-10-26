Дизайн сайта в светло-сером фоне

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки185 просмотров

Необходим дизайн для сайта http://seo-google.pg-pd.ru/

Интересует что-то, что подходит под данную тематику. Примерно в тех красках что сейчас, что-то светло-серое.

Интересует просто набор html страничек, никаких CMS не нужно.

Интересует так-же чтоб сайт уже был готовый. То-есть на шаблоне сразу создадите все странички:

/

/raskrytka.html

/hosting.html

/domains.html

/calc.html

/contacts.html

/zakaz.html

/mail.html

и сразу-же их заполните той инфо что есть сейчас на сайте (просто CTRL+C, CTRL+V)

Так-же меню сразу-же перелинкуйте.

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Дополнительно к всему этому нужно хорошо оформить страницу http://seo-google.pg-pd.ru/hosting.html

Там идут тарифные планы на хостинг, нужно сделать красивую табличку с этими планами, а не то что есть там сейчас)))

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Вообщем: нужно сделать красивый дизайн на html, и заполнить все странички для сайта.

HTML
14 лет назад
Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$100
3 дня
Исполнитель выполнил все работы в обговоренный срок. По моим замечаниям к дизайну сайта, все сделал и поправил. Буду заказывать еще.
Дал четкое задание. Оплатил своевременно. Человек надежный. рекомендую!

Заявки фрилансеров

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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