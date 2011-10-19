Причесать/сделать редизайн/переделать сайт

Сайт - an.ua

Сайт агентства недвижимости

Главная страница, да впрочем, и все остальные выглядят ужасно, что приводит к большому показателю отказов.

Необходимо сделать редизайн либо просто причесать имеющийся (если конечно это возможно).

От потенциальных исполнителей хотелось бы услышать не просто бюджет и заветное "обращайтесь все сделаю", а конкретные и планы их воплощения.

Основная задача - это значительно повысить простоту и удобство пользования сайтом и как следствие увеличить количество просмотров страниц и снизить показатель отказов.