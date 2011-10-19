Сайт на базе EBIZ CMS. Изменить дизайн.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок180 просмотров

Необходимо придать оригинальному дизайну моего сайта свежую инновацию, так сказать каких нибудь новшеств к уже имеющемуся дизайну чтобы не было так узнаваемо что это EBIZ CMS. Сайт работает на базе движка EBIZ CMS (сайт: ebiz.org.ua).

14 лет назад
livitra
Лика 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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