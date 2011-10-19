Требуется сделать редизайн. Сейчас это блог со стандартным шаблоном. Нужен "резиновый портал" по развитию памяти, скорочтения, интеллекта. Учесть что портал также как и блог будет на Ворпрессе. Примерное наполнение: ==================== ...
Сайт на базе EBIZ CMS. Изменить дизайн.
Необходимо придать оригинальному дизайну моего сайта свежую инновацию, так сказать каких нибудь новшеств к уже имеющемуся дизайну чтобы не было так узнаваемо что это EBIZ CMS. Сайт работает на базе движка EBIZ CMS (сайт: ebiz.org.ua).
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