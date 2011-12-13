Дизайн сайта

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Завершен32 заявки502 просмотра

Необходим новый дизайн сайта www.diskaynter.ru

Срок исполнения не более 3-4 дней

Есть примерные предпочтения

Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ исполнитель!!!!!!!!!!

13 лет назад
Katerin1
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$120
7 дней
Андрей выполнил всё качественно и в срок! Схватил задачу на лету и представил именно то решение, которого мы ждали, внес свои уникальные идеи в разработку дизайна. Терпеливо ждал наших ответов и комментариев. Профессионально подходит к заданию и общению. Мы очень довольны! Если нам понадобится еще раз помощь дизайнера -несомненно обратимся именно к Андрею. Рекомендуем!
Рад был сотрудничеству с Катериной. Задачи ставит чёткие и понятные, примерно знает чего хочет, приятна в общении. К советам прислушивается и делает выводы. Оплата произведена в сроки без задержек, был приятно удивлён бонусом сверх оплаты =) В общем рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад