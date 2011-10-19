Техническое задание на дизайн и верстку сайта. Подробнее во вложенном файле. _______________________________________ Иванов Сергей Телефон: 8 (916) 635-61-98 Skype: sergey_5079691 E-mail: [email protected]
Нужен дизайн биржи труда
Нужно отрисовать 7 страниц строительной биржи.
Каталог предложений (она же главная)
Объявления (т.е внутрення)
Стат страница
Личный кабинет
несколько типовых страниц
Стиль: строгий информационный стиль, с использованием оттенков синего цвета
Минимум графики, максимум удобства и юзабилити
От Вас в скайп lsd_2012 портфолио на лучшие работы в данном стиле...и подробности все там..
Выбранный исполнитель
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