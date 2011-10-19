Нужен дизайн биржи труда

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок156 просмотров

Нужно отрисовать 7 страниц строительной биржи.

Каталог предложений (она же главная)

Объявления (т.е внутрення)

Стат страница

Личный кабинет

несколько типовых страниц

Стиль: строгий информационный стиль, с использованием оттенков синего цвета

Минимум графики, максимум удобства и юзабилити

От Вас в скайп lsd_2012 портфолио на лучшие работы в данном стиле...и подробности все там..

14 лет назад
lsd_2012
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн аптек

    Ищется дизайнер с опытом рисования аптек (дженериков), серьёзных сайтов партнерских программ. Пример сайтов, уровень и цвета, которых нравятся: http://www.trustedtablets-online.com/ http://www.medshop-365.com http://www.online-canadian-drugshop.com ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Причесать/сделать редизайн/переделать сайт

    $1000

    Сайт - an.ua Сайт агентства недвижимости Главная страница, да впрочем, и все остальные выглядят ужасно, что приводит к большому показателю отказов. Необходимо сделать редизайн либо просто причесать имеющийся (если конечно ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сделать дизайн на phpfox

    Требуется разработать дизайн и подготовить шаблон для удобной установки на phpfox. Планируется постоянное сотрудничество. Прошу описать опыт работы с phpfox. Примеры работ, сроки и цены присылайте на [email protected]

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на базе EBIZ CMS. Изменить дизайн.

    $500

    Необходимо придать оригинальному дизайну моего сайта свежую инновацию, так сказать каких нибудь новшеств к уже имеющемуся дизайну чтобы не было так узнаваемо что это EBIZ CMS. Сайт работает на базе движка EBIZ CMS (сайт: ebiz.org.ua).

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта в светло-сером фоне

    $100

    Необходим дизайн для сайта http://seo-google.pg-pd.ru/ Интересует что-то, что подходит под данную тематику. Примерно в тех красках что сейчас, что-то светло-серое. Интересует просто набор html страничек, никаких CMS не нужно. Интересует так-же чтоб ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшой объём работ для дизайнера

    Имеется дизайн, требуется его немного доработать - стильно отрисовать пару элементов так, чтобы они сочетались с общим дизайном. Отписывайтесь, интересные кандидаты получат личное сообщение с предложением поработать. При успешном финише будет предложено дальнейшее сотрудничество по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад