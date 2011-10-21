Необходим новый дизайн сайта www.diskaynter.ru Срок исполнения не более 3-4 дней Есть примерные предпочтения Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ исполнитель!!!!!!!!!!
Требуется дизайн для сайта с элементами 3D
Нужен сайт в стиле web 2.0 , ОБЯЗАТЕЛЬНО использование на сайте легких 3d эффектов, теней, градиентов, что бы придать дизайну более качественный и благородный вид. Сайт должен представлять из себя: белый фон с отдельными графическими элементами, которым должен быть придан объем, тени, полутени. Обязательно на сайте должен быть баннер под акции (сменяющиеся слайды). Дизайн главная страница + внутренняя страница + слайдер. Итак, нужна цена за главную+внутреннюю+слайдер и за каждую последующую дополнительную внутреннюю страницу. Наличие портфолио обязательно.
Заявки фрилансеров
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