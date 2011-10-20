Дизайн главной страницы и 1 внутренней

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок282 просмотра

ТЗ в аттаче

заявки без портфолио не рассматриваются

просьба в аську и личку не обращаться - напишу сам заинтересовавшим меня исполнителям

оплата по факту

14 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров