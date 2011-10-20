Необходим новый дизайн сайта www.diskaynter.ru Срок исполнения не более 3-4 дней Есть примерные предпочтения Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ исполнитель!!!!!!!!!!
Дизайн сайта
Нужен дизайн сайта, посвещенного санаториям КМВ. Сайт должен быть ярким, удобным, интересным, сверстанным под 24-х колоночную разметку 960 grid.
На сайте хочется видеть маленькие картинки, оригинальность, ТЗ пришлю.
Прошу писать в icq 350-405-088
Большая просьба, если вас не устраивает цена, просто не обращайте внимание на этот проект. Нужна хорошая работа за предложенные деньги.
Заявки фрилансеров
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