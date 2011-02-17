Нам необходимо дописать текст для 5 страниц сайта: http://www.kras-pol.su/krasn-poljana 3000 символов http://www.kras-pol.su/new-year 5000 символов http://www.kras-pol.su/esto-sadok 3000 символов http://www.kras-pol.su/roza-khutor 5000 символов http://www.kras-pol.su/obuchenie-prokat 4000 символов http://www.kras-pol.su/apres-ski 1000 символов ...
- Копирайтинг33 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Интересует вывод сайтов в топ 3 Яндекс по региону Москва. В какие сроки и за какую стоимость. Ключевые запросы для этих сайтов: красная поляна отели, гостиницы красная поляна, красная поляна цены, ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $130
Нужен дизайн сайта, посвещенного санаториям КМВ. Сайт должен быть ярким, удобным, интересным, сверстанным под 24-х колоночную разметку 960 grid. На сайте хочется видеть маленькие картинки, оригинальность, ТЗ пришлю. Прошу писать в icq ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо создать шапку для сайта (пляжный отдых)Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Футер в стиле морского днаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходим привлекательный, приятный дизайн для сайта, посвещенного бронированию гостиниц во время проведения Экономического форума в Сочи. На сайте будут перечислены отели с кратким описанием и ценами. Основная задача: не использовать официальные логотипы этого мероприятия. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад