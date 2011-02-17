bronhotel

Елена bronhotel

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайт

    Нам необходимо дописать текст для 5 страниц сайта: http://www.kras-pol.su/krasn-poljana 3000 символов http://www.kras-pol.su/new-year 5000 символов http://www.kras-pol.su/esto-sadok 3000 символов http://www.kras-pol.su/roza-khutor 5000 символов http://www.kras-pol.su/obuchenie-prokat 4000 символов http://www.kras-pol.su/apres-ski 1000 символов ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайтов в ТОП 3 Яндекс

    Здравствуйте. Интересует вывод сайтов в топ 3 Яндекс по региону Москва. В какие сроки и за какую стоимость. Ключевые запросы для этих сайтов: красная поляна отели, гостиницы красная поляна, красная поляна цены, ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $130

    Нужен дизайн сайта, посвещенного санаториям КМВ. Сайт должен быть ярким, удобным, интересным, сверстанным под 24-х колоночную разметку 960 grid. На сайте хочется видеть маленькие картинки, оригинальность, ТЗ пришлю. Прошу писать в icq ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $50

    Необходим привлекательный, приятный дизайн для сайта, посвещенного бронированию гостиниц во время проведения Экономического форума в Сочи. На сайте будут перечислены отели с кратким описанием и ценами. Основная задача: не использовать официальные логотипы этого мероприятия. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

eatolik
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Футер для сайта турфирмы
Рекомендую
Второй заказ и та же скорость и качество, учтены все пожелания. Очень довольны, спасибо.
Ответный отзыв
eatolik
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн главной страницы сайта
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.
Спасибо большое за оперативность работы и качество. Надеемся на дальнейшую работу. Шапка для сайта получилась отличная, придраться не к чему! Будем обращаться еще к вам, Анатолий!
Ответный отзыв