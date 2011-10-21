Дизайн, верстка и лого для инет-магазина

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Закрыт15 заявок222 просмотра

Здравствуйте!

Требуется сделать дизайн, верстку и лого для интернет-магазина, в концепции названия сайта и соответственно, представленных на нём товаров. «Светильники с кристаллами Swarovski»

Основа будет oscommerce или joomla

Если, упростит работу, то возможно взять за основу шаблон templatemonster и его доработать.

Контент будем заполнять самостоятельно.

Joomla
14 лет назад
qwertisound
Алексей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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