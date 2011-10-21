Дизайн, верстка и лого для инет-магазина

Здравствуйте!

Требуется сделать дизайн, верстку и лого для интернет-магазина, в концепции названия сайта и соответственно, представленных на нём товаров. «Светильники с кристаллами Swarovski»

Основа будет oscommerce или joomla

Если, упростит работу, то возможно взять за основу шаблон templatemonster и его доработать.

Контент будем заполнять самостоятельно.