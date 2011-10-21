Требуется дизайн сайта

Требуется профессиональный веб-дизайнер для создания макета сайта (Главная страница + пара внутренних).

Просьба помимо портфолио обязательно указывать ориентировочную (понимаю, что в каждом случае цена индивидуальна, но все же) стоимость создания главной и внутренних (главная- столько, внутрення - столько).

Выбирать будем исходя из качества работ и приемлемости цены.

Мы software-разработчики, поэтому если у вас есть работы для компаний подобного профиля (вообще для ИТ), будем особо рады с ними ознакомиться.

Желателен дизайнер из Харькова.