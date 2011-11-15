Дизайн главной страницы сайта для CMS Joomla 1.5.x

Уважаемые веблансеры! Не смотрите на отрицательный отзыв этого исполнителя. Максим показал себя с наилучшей стороны: ответственный, профессионал в своей области, очень порядочный и вежливый в общении. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!