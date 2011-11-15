Дизайн главной страницы сайта для CMS Joomla 1.5.x

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок1331 просмотр
#1$100

Уважаемые веблансеры!

Предлагаем Вашему вниманию конкурс на разработку дизайна для главной страницы сайта.

Тематика сайта: продажа светотехники.

Все требования к дизайну изложены в техническом задании,

которое прикреплено к данному проекту.

Победитель конкурса получает право на отрисовку

10 внутренних страниц сайта по 5 у.е. за одну страницу.

Ждём Ваших работ и предложений!

Удачи!

С уважением,

Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".

Joomla
14 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
#1
Уважаемые веблансеры! Не смотрите на отрицательный отзыв этого исполнителя. Максим показал себя с наилучшей стороны: ответственный, профессионал в своей области, очень порядочный и вежливый в общении. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!
Очень доволен сотрудничеством с Виталием. Все четко и по делу. Моментальная оплата. Вежливое общение. Помогает в работе.Огромное спасибо! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
#1

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