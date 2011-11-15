Нужно разработать дизайн сайта. Тема: сувенирная продукция. Лого, фирменные цвета имеются. На выходе должен получиться PSD в аккуратно сложенных слоях. Достаточно будет 1 главной страницы. Оплата по факту приемки работы по вебмани.
Дизайн главной страницы сайта для CMS Joomla 1.5.x
Уважаемые веблансеры!
Предлагаем Вашему вниманию конкурс на разработку дизайна для главной страницы сайта.
Тематика сайта: продажа светотехники.
Все требования к дизайну изложены в техническом задании,
которое прикреплено к данному проекту.
Победитель конкурса получает право на отрисовку
10 внутренних страниц сайта по 5 у.е. за одну страницу.
Ждём Ваших работ и предложений!
Удачи!
С уважением,
Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".
Победитель конкурса
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