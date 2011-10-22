Нарисовать картинки меню для сайта dizainer.by

Есть сайт http://www.dizainer.by/

Не устраивает дизайн главного меню на главной странице (Дизайн, Предметы интерьера, Бытовая техника и т.д.). Необходимо отрисовать новый дизайн. и предоставить картинки. Так же необходимо предоставить скриншот главной страницы с новым дизайном меню для согласования.

Так же не устраивает дизайн главного меню в рубрике (например http://www.dizainer.by/index.php/2011-08-29-14-16-08?catid=2). Нужны предложения по изменению.

Пожалуйста указывайте цену и сроки.